Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Тренер «Кайрата» об 1:4 с «Брюгге»: «В чемпионате Казахстана тебе могут многое простить — из 10 промахов накажут 1−2 раза. Здесь все иначе: ошибся — сразу получил»

Тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил поражение от «Брюгге» (1:4) в Лиге чемпионов.

"Когда ты играешь против соперника такого класса, каждая ошибка сразу становится фатальной. В чемпионате Казахстана тебе могут многое простить — из десяти промахов накажут один-два раза. Здесь все иначе: ошибся — сразу получил.

Первые два гола — это те моменты, где мы могли сыграть надежнее. Если бы действовали правильнее в простых ситуациях, этих мячей вполне можно было избежать.

Мы допускаем ошибки там, где обязаны играть спокойно и правильно. Особенно в зоне подбора, и мы об этом говорили ребятам заранее. Но в итоге именно такие простые эпизоды и привели к пропущенным голам", — сказал Уразбахтин.