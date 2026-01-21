Тренер «Кайрата» об 1:4 с «Брюгге»: «В чемпионате Казахстана тебе могут многое простить — из 10 промахов накажут 1−2 раза. Здесь все иначе: ошибся — сразу получил»

"Когда ты играешь против соперника такого класса, каждая ошибка сразу становится фатальной. В чемпионате Казахстана тебе могут многое простить — из десяти промахов накажут один-два раза. Здесь все иначе: ошибся — сразу получил.
Первые два гола — это те моменты, где мы могли сыграть надежнее. Если бы действовали правильнее в простых ситуациях, этих мячей вполне можно было избежать.
Мы допускаем ошибки там, где обязаны играть спокойно и правильно. Особенно в зоне подбора, и мы об этом говорили ребятам заранее. Но в итоге именно такие простые эпизоды и привели к пропущенным голам", — сказал Уразбахтин.