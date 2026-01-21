Юлманд после 0:2 с «Олимпиакосом»: «Теперь “Байер” обязан побеждать “Вильярреал”. Это сложный соперник, но мы намерены пройти дальше»

"В первые две минуты мы были пассивны, отыгрывали назад и пропустили после углового, чего не должно было произойти. Позже в первом тайме мы исправились, больше контролировали ситуацию и создали два-три отличных момента, но не реализовали их. Не забили гол, который мог бы полностью изменить ход игры. А затем пропущенная контратака, их второй гол — это стало ударом для нас.