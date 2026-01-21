Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Юлманд после 0:2 с «Олимпиакосом»: «Теперь “Байер” обязан побеждать “Вильярреал”. Это сложный соперник, но мы намерены пройти дальше»

Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил поражение от «Олимпиакоса» (0:2) в Лиге чемпионов.

"В первые две минуты мы были пассивны, отыгрывали назад и пропустили после углового, чего не должно было произойти. Позже в первом тайме мы исправились, больше контролировали ситуацию и создали два-три отличных момента, но не реализовали их. Не забили гол, который мог бы полностью изменить ход игры. А затем пропущенная контратака, их второй гол — это стало ударом для нас.

Теперь мы обязаны побеждать «Вильярреал». Это сложный соперник, но мы намерены пройти дальше. В следующую среду должны сделать последний шаг к этому", — сказал Юлманд.