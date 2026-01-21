Ковач про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «Играя вдесятером, “Боруссия” выглядела гораздо лучше и агрессивнее. Этого оказалось недостаточно»

Это [поражение] непросто объяснить. Вы знаете, на какой позиции я играл раньше (опорный полузащитник — Спортс«), и я ожидаю того же от своих игроков. В Лиге чемпионов нужно биться, но мы этого не сделали. Если вы играете против уязвимого соперника и не демонстрируете достаточной физической силы, вам будет очень сложно», — сказал Ковач.