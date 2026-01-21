Жезус после дубля «Интеру»: «Рад, что Дьокереш вышел и забил. Уверен, что и Хавертц получит шанс и забьет»

"Это вечер мечты. Я всегда мечтал быть футболистом. В детстве смотрел много матчей Серии А, поэтому слезы наворачиваются на глаза, когда выхожу на поле этого стадиона, забиваю здесь. Я мечтал быть здесь. У любых событий всегда есть свои причины, будь то хорошие или плохие события. Я усвоил этот урок за 11 месяцев, когда не играл из-за травмы.
Против «Интера» играть сложно. В прошлом сезоне мы проиграли здесь 0:1. Сегодня мы были лучше соперника, контролировали его действия. Но у них все равно топовая команда, отличная атака. Но забивали мы. Мы и победили.
Все хотят выходить на поле с первых минут. Я очень уважаю других. Я уже не ребенок — мне 28 лет, и я понимаю футбол. Я очень рад, что Вик [Дьокереш] вышел и забил. Я рад, что забил я и забил Вик. Уверен, что и Кай [Хавертц] получит шанс и забьет", — сказал Жезус.