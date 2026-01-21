Жезус после дубля «Интеру»: «Рад, что Дьокереш вышел и забил. Уверен, что и Хавертц получит шанс и забьет»

"Это вечер мечты. Я всегда мечтал быть футболистом. В детстве смотрел много матчей Серии А, поэтому слезы наворачиваются на глаза, когда выхожу на поле этого стадиона, забиваю здесь. Я мечтал быть здесь. У любых событий всегда есть свои причины, будь то хорошие или плохие события. Я усвоил этот урок за 11 месяцев, когда не играл из-за травмы.