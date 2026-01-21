Ричмонд
Корнеев считает, что Джон Джон не стоит 20 млн евро: «По функционалу похож на Клаудиньо, но слабее»

Игорь Корнеев оценил вероятный переход полузащитника «РБ Брагантино» Джона Джона в «Зенит».

— Пишут, что «Зенит» вот-вот подпишет атакующего полузащитника из «РБ Брагантино» Джона Джона. Видели его в деле? Как оцените уровень?

— Джон очень креативный игрок, который действует по всему фронту атаки. Он здорово прибавил именно в «Брагантино». Но вот в «Палмейрасе» выглядел, мягко говоря, скромно.

— По стилистике и функционалу он похож на Клаудиньо? Равноценная замена или даже сильнее?

— Да, у этих исполнителей схожий функционал. Но если сравнивать их уровень, то Клаудинью я поставлю выше. Так что для меня это неравноценная замена.

— Джон Джон действительно стоит около 20 миллионов?

— На мой взгляд, нет. Но в Бразилии прекрасно понимают, что «Зенит» — богатый клуб, который может себе позволить такие трансферы, — сказал бывший спортивный директор «Зенита».