Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Тренер «Спортинга» о 2:1 с «ПСЖ»: «Мы обыграли чемпионов Европы и остаемся непобедимы в своих стенах»

Тренер «Спортинга» Руй Боржеш оценил победу над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

"Надо было хорошо понимать, кто находится на другой половине поля. Это великая команда. Что до нас, то во втором тайме мы исправились. Стали крепче стоять на ногах, смогли чаще выдвигать в атаку Катаму. На кону было очень многое, и у меня нет слов, чтобы описать, насколько сильно эти парни заслужили победить и вписать свои имена в историю.

Мы остаемся непобедимы в своих стенах, обыграли чемпионов Европы, но это не перечеркивает все остальные матчи, которые мы провели в Лиге чемпионов. Мы в числе лучших, мы боремся с ними, и это важно для нас", — сказал Боржеш.