Тренер «Спортинга» о 2:1 с «ПСЖ»: «Мы обыграли чемпионов Европы и остаемся непобедимы в своих стенах»

"Надо было хорошо понимать, кто находится на другой половине поля. Это великая команда. Что до нас, то во втором тайме мы исправились. Стали крепче стоять на ногах, смогли чаще выдвигать в атаку Катаму. На кону было очень многое, и у меня нет слов, чтобы описать, насколько сильно эти парни заслужили победить и вписать свои имена в историю.