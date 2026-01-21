Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Головин об 1:6 с «Реалом»: «Нужно не терять мяч в простых ситуациях, когда играешь с такой командой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил поражение от «Реала» (1:6) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

«У нас были моменты, в принципе, как в первом, так и во втором таймах. Мы не забили. Мы ошибались. И команда такого уровня, как “Реал”, наказывает за ошибки. Все закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь такие игроки тебя наказывают сразу.

Претензий к кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, это все понимаем. Нужно как-то вместе изменить эту ситуацию. Будем думать как.

Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас, в чемпионате — судьи, то есть у нас проблемы какие-то с этим. И когда команде тяжело, то есть еще проблемы с судьями. Все спорные моменты почему-то не в нашу сторону. Постоянно непонятные красные карточки какие-то, но это одна история.

Также много травмированных, но это все, в любом случае, не отговорки. Такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше как минимум", — сказал Головин.