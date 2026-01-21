Головин об 1:6 с «Реалом»: «Нужно не терять мяч в простых ситуациях, когда играешь с такой командой»

«У нас были моменты, в принципе, как в первом, так и во втором таймах. Мы не забили. Мы ошибались. И команда такого уровня, как “Реал”, наказывает за ошибки. Все закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь такие игроки тебя наказывают сразу.