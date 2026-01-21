Карседо о будущем Бонгонда: «Он приедет в ближайшие дни. Узнаю о его желании, мотивации и планах»

— В каком состоянии ждете африканских легионеров? И когда приедет Бабич?
— Ву и Бонгонда присоединятся к нам на втором сборе. Я думаю, что они будут в хорошем состоянии. У Тео была небольшая проблема, но мы посмотрим, думаю, что все будет в порядке.
Бабича я хорошо знаю, он играл в Испании. Сейчас занимается восстановлением, думаю, в ближайшее время он к нам присоединится. Мы желаем ему скорейшего восстановления.
— Есть слухи про Тео, он может уйти. Вам он нужен?
— Он приедет сюда в самые ближайшие дни, и мы поговорим с ним лично. Узнаю о его желании, мотивации и планах. И тогда будем решать, что делать, — сказал Карседо.