Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Карседо о будущем Бонгонда: «Он приедет в ближайшие дни. Узнаю о его желании, мотивации и планах»

Тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о будущем полузащитника красно-белых Тео Бонгонда, который в текущем сезоне РПЛ провел 3 матча.

Источник: Sports

— В каком состоянии ждете африканских легионеров? И когда приедет Бабич?

— Ву и Бонгонда присоединятся к нам на втором сборе. Я думаю, что они будут в хорошем состоянии. У Тео была небольшая проблема, но мы посмотрим, думаю, что все будет в порядке.

Бабича я хорошо знаю, он играл в Испании. Сейчас занимается восстановлением, думаю, в ближайшее время он к нам присоединится. Мы желаем ему скорейшего восстановления.

— Есть слухи про Тео, он может уйти. Вам он нужен?

— Он приедет сюда в самые ближайшие дни, и мы поговорим с ним лично. Узнаю о его желании, мотивации и планах. И тогда будем решать, что делать, — сказал Карседо.