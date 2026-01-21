Александр Головин: «Не знал, что сыграл 250 матчей за “Монако”. Хотелось бы, чтобы мы играли лучше»

Планы на будущее? Честно говоря, пока не знаю. Не очень хочется думать о будущем, прям загадывать. Хочется что-то изменить прямо сейчас — там, где я есть. Потому что, в принципе, очень недоволен тем, как складываются у нас результаты. И поэтому пока все мысли только об этом", — сказал Головин.