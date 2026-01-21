Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.99
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2

Мастантуоно о критике: «Я не Месси и никогда им не стану, но я и не худшее приобретение в истории “Реала”. Упорно работаю, чтобы быть лучшей версией себя»

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно отреагировал на критику.

Источник: Спортс"

Аргентинский футболист забил гол в матче с «Монако» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (6:1).

«Я это понимаю. С детства мне и повезло, и не повезло с тем, что обо мне постоянно говорили. Меня могли называть новым Месси или катастрофой и худшим приобретением в истории “Реала”. Я не верю, что я Месси, и я никогда им не стану, но я также не верю, что я худшее приобретение в истории “Реала”.

Я упорно работаю, чтобы быть в хорошей форме и быть лучшей версией себя. Злая критика причиняет боль, но мы в футбольной элите, здесь так и работает", — сказал Мастантуоно.