Мастантуоно о критике: «Я не Месси и никогда им не стану, но я и не худшее приобретение в истории “Реала”. Упорно работаю, чтобы быть лучшей версией себя»

Аргентинский футболист забил гол в матче с «Монако» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (6:1).
«Я это понимаю. С детства мне и повезло, и не повезло с тем, что обо мне постоянно говорили. Меня могли называть новым Месси или катастрофой и худшим приобретением в истории “Реала”. Я не верю, что я Месси, и я никогда им не стану, но я также не верю, что я худшее приобретение в истории “Реала”.
Я упорно работаю, чтобы быть в хорошей форме и быть лучшей версией себя. Злая критика причиняет боль, но мы в футбольной элите, здесь так и работает", — сказал Мастантуоно.