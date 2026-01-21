Неизвестный поджег статую Роналду на Мадейре и выложил видео: «Последнее предупреждение Бога». Полиция устанавливает его личность

Инцидент произошел рядом с музеем португальского футболиста в Фуншале. Пользователь соцсети под ником zaino.tcc.filipe выложил видео, на котором он поливает статую воспламеняющейся жидкостью и поджигает ее, а потом начинает танцевать под рэп-музыку.