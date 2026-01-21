Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.99
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42

Артем Дзюба: «У меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры. Но сейчас конкретно о чем-то говорить бессмысленно»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры.

"Чем буду заниматься после завершения карьеры? На самом деле у меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры футболиста.

Но сейчас конкретно о чем-то говорить бессмысленно. Буду решать, как закончу", — сказал 37-летний футболист.

