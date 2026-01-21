Артем Дзюба: «У меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры. Но сейчас конкретно о чем-то говорить бессмысленно»

"Чем буду заниматься после завершения карьеры? На самом деле у меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры футболиста.
Но сейчас конкретно о чем-то говорить бессмысленно. Буду решать, как закончу", — сказал 37-летний футболист.
