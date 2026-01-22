Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании

По данным ESPN, Кордон Кано прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матч между «Хетафе» и «Валенсией». Однако его сын Давид Кордон Манча не играл из-за травмы колена. Кано после этого направился в Уэльву, и поезд попал в аварию.