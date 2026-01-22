Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании

Давид Кордон Кано прилетел в Мадрид на матч «Хетафе» — «Валенсия», где должен был играть его сын. Позже он попал в железнодорожную катастрофу.

Источник: Getty Images

Двукратный вице-чемпион мира по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании в возрасте 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Хетафе».

«Футбольный клуб “Хетафе” выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Давида Кордона Кано, отца нашего игрока, в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Адамусе, Кордова», — написано в сообщении.

В провинции Кордова на юге Испании 18 января недалеко от населенного пункта Адамус поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом.

По данным ESPN, Кордон Кано прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матч между «Хетафе» и «Валенсией». Однако его сын Давид Кордон Манча не играл из-за травмы колена. Кано после этого направился в Уэльву, и поезд попал в аварию.

Кордон Кано выступал за сборную Испании по пляжному футболу, в начале 2000‑х годов дважды стал вице‑чемпионом мира.