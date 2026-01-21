Ричмонд
Роднина о показе ЧМ в России: «Это важно для специалистов и болельщиков. На “Матч ТВ” и других каналах много футбола, где нас нет — ни сбоку припека, ни справа, ни слева»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Ирина Роднина считает, что ЧМ-2026 стоит транслировать в России для специалистов и болельщиков.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турнира в конце 2024 года. Зимние Олимпийские игры в Италии телеканал транслировать не будет, их покажет Okko. Российские спортсмены, в частности, футбольные клубы и сборные, не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

— Стоит ли в России показывать чемпионат мира по футболу? Все-таки там не будет России.

— Послушайте, у нас столько футбола на «Матч ТВ» и других спортивных каналах, где мы никаким образом не присутствуем — ни сбоку припека, ни справа, ни слева.

— Вы намекаете на то, что чемпионат мира надо показывать?

— Я считаю, что мы должны иметь возможность видеть все. Не важно, присутствуем мы там или нет. Это очень важно для специалистов, как и в каком направлении надо работать. Это важно для болельщиков, чтобы иметь свое понятие и представление, — сказала Роднина.