В Астане задержали троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат». Возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (Tengri Sport)

Матч в Астане завершился победой бельгийской команды со счетом 4:1. «Кайрат» лишился шансов на выход в следующую стадию турнира.
После матча в сети распространились ролики, на которых болельщики «Брюгге» на трибунах переодеваются в ярко-желтые купальники, похожие на те, что носил главный герой фильма «Борат» в исполнении Саши Барона Коэна.
"20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков.
По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания", — сообщили в Департаменте полиции Астаны.