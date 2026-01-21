Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
0
П1
1.23
X
5.90
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
0
:
Юнион
0
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
П1
1.10
X
8.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Бенфика
0
П1
1.88
X
3.25
П2
5.32
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
0
П1
4.20
X
3.55
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
ПСВ
0
П1
1.16
X
7.00
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
1
:
Барселона
0
П1
3.85
X
4.20
П2
1.87
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
В Астане задержали троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат». Возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (Tengri Sport)

В Казахстане задержали трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч Лиги чемпионов с «Кайратом».

Источник: Спортс"

Матч в Астане завершился победой бельгийской команды со счетом 4:1. «Кайрат» лишился шансов на выход в следующую стадию турнира.

После матча в сети распространились ролики, на которых болельщики «Брюгге» на трибунах переодеваются в ярко-желтые купальники, похожие на те, что носил главный герой фильма «Борат» в исполнении Саши Барона Коэна.

"20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков.

По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания", — сообщили в Департаменте полиции Астаны.