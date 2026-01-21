Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.90
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
0
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.25
П2
5.32
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.00
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.20
П2
1.87
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Согласился бы войти в штаб “Сельты”. В России за столько лет так никуда и не пригласили — а сколько можно ждать? И всем известно, как ко мне относятся в Ви

Александр Мостовой готов тренировать в Испании.

«Я согласился бы войти в тренерский штаб “Сельты”. Мне не было бы тяжело уезжать из России, потому что за столько лет так никуда и не пригласили. А сколько можно ждать? Время же идет. При этом я всегда говорил, что открыт ко всем предложениям.

В Испании знают, что у меня есть тренерская лицензия. И всем известно, как ко мне относятся в Виго.

Другое дело, что не каждый бывший игрок обязательно должен стать тренером. Не счесть, сколько было великих, которые после завершения игровой карьеры не тренировали, а их по-прежнему помнят и ценят", — сказал экс-хавбек испанской команды.