Александр Мостовой: «Согласился бы войти в штаб “Сельты”. В России за столько лет так никуда и не пригласили — а сколько можно ждать? И всем известно, как ко мне относятся в Ви

«Я согласился бы войти в тренерский штаб “Сельты”. Мне не было бы тяжело уезжать из России, потому что за столько лет так никуда и не пригласили. А сколько можно ждать? Время же идет. При этом я всегда говорил, что открыт ко всем предложениям.
В Испании знают, что у меня есть тренерская лицензия. И всем известно, как ко мне относятся в Виго.
Другое дело, что не каждый бывший игрок обязательно должен стать тренером. Не счесть, сколько было великих, которые после завершения игровой карьеры не тренировали, а их по-прежнему помнят и ценят", — сказал экс-хавбек испанской команды.