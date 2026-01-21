Роналду после гола «Дамаку»: «Продолжаем верить, продолжаем сражаться»

«Продолжаем идти вперед, продолжаем верить, продолжаем сражаться», — написал форвард, забивший 960-й мяч в карьере.
У 40-летнего Роналду 16 голов в 16 матчах саудовской лиги. Форвард «Аль-Насра» — лучший бомбардир чемпионата.
Криштиану Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Дамаком» (2:1).
