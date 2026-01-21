Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.05
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
3.75
П2
28.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.50
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.30
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

У Фермина 8 (2+6) очков в 6 матчах в 2026-м. Хавбек «Барсы» забил «Славии» в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес набрал 8 очков по «гол+пас» в 2026 году.

Сегодня Фермин сравнял счет в матче Лиги чемпионов против пражской «Славии» (1:1, первый тайм). Теперь на его счету 2 гола и 6 голевых передач в 6 матчах с начала года.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.