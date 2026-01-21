У Фермина 8 (2+6) очков в 6 матчах в 2026-м. Хавбек «Барсы» забил «Славии» в ЛЧ

Сегодня Фермин сравнял счет в матче Лиги чемпионов против пражской «Славии» (1:1, первый тайм). Теперь на его счету 2 гола и 6 голевых передач в 6 матчах с начала года.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес набрал 8 очков по «гол+пас» в 2026 году.
