Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
1.92
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.00
П2
33.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
4.50
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
6.70
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Президент Азербайджана Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи несправедливыми решениями пытаются преградить “Карабаху” путь к победе. Справедливость восторжествовала»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал победу «Карабаха» над «Айнтрахтом» (3:2) в матче, который обслуживала бригада судей во главе с Сандро Шерером.

Источник: Спортс"

«От всей души поздравляю футбольный клуб “Карабах” с блестящей победой над “Айнтрахтом” на общем этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.

Справедливость и несгибаемый дух непобедимы. Да здравствует «Карабах»!" — говорится в публикации в соцсетях главы государства.