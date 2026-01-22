Президент Азербайджана Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи несправедливыми решениями пытаются преградить “Карабаху” путь к победе. Справедливость восторжествовала»

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.