Президент Азербайджана Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи несправедливыми решениями пытаются преградить “Карабаху” путь к победе. Справедливость восторжествовала»

«От всей души поздравляю футбольный клуб “Карабах” с блестящей победой над “Айнтрахтом” на общем этапе Лиги чемпионов!
Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.
Справедливость и несгибаемый дух непобедимы. Да здравствует «Карабах»!" — говорится в публикации в соцсетях главы государства.