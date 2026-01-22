Ольмо забил «Славии» через две минуты после выхода на поле. Хавбек «Барсы» заменил травмированного Педри

Ольмо вышел на поле на 61-й минуте вместо попросившего о замене Педри — 23-летний полузащитник хромал, покидая поле.
На 63-й минуте при счете 2:2 Ольмо забил ударом в дальнюю девятку.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
