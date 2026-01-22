Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей — с ноября. У команды Слота 7 побед и 6 ничьих после 1:4 от ПСВ

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 13 матчей во всех турнирах.

Команда Арне Слота разгромила «Марсель» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.

В последний раз мерсисайдцы уступали в конце ноября — ПСВ (1:4). С тех пор у них 7 побед и 6 ничьих во всех турнирах.

24 января «Ливерпуль» встретится в АПЛ с «Борнмутом».