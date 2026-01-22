«Арсенал» лидирует на общем этапе ЛЧ перед последним туром. «Бавария» — 2-я, «Реал» — 3-й, «Барса» — 9-я, «Сити» — 11-й, «Ювентус&

«Арсенал» сохранил первое место — это единственный клуб, одержавший победу во всех играх. «Бавария» занимает 2-е место, отставая от него на 3 очка.
У «Реала» и «Ливерпуля» по 15 очков, у «Тоттенхэма» — 14, у «ПСЖ», «Ньюкасла», «Челси» — по 13, все эти команды входят в первую восьмерку.
«Барселона» располагается на 9-й строчке, «Манчестер Сити» — на 11-й, «Атлетико» — на 12-й, «Интер» — на 14-й, «Ювентус» — на 15-й, «Карабах» — на 18-й, «Монако» — на 21-й, «Наполи» — на 25-й, «Бенфика» — на 29-й, «Аякс» — на 32-й, «Вильярреал» — на 35-й, «Кайрат» — на 36-й.
Таблица Лиги чемпионов.