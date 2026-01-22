Фермин о 4:2 со «Славией»: «Было непросто из-за холода, у меня замерзли ноги, руки. “Барса” хотела сыграть на ноль, но это было сложно. Главное — победа»

"Матч был тяжелым — из-за холода, поля… Нам было непросто. Но мы смогли отыграться и победить.
У меня замерзли ноги, руки… Но это не оправдание. Стараюсь максимально использовать минуты, которые дает тренер, и помогать команде".
О награде лучшему игроку матча.
"Надеюсь, их будет еще много. Очень рад прежде всего победе.
Мы хотели сыграть на ноль, но это было сложно. Главное — победа".
О Педри и его травме.
«Я с ним еще не разговаривал. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Очень тяжело, если Педри действительно получил травму, надеюсь, что нет», — сказал Фермин.