Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Фермин о 4:2 со «Славией»: «Было непросто из-за холода, у меня замерзли ноги, руки. “Барса” хотела сыграть на ноль, но это было сложно. Главное — победа»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о выездной победе над пражской «Славией» в (4:2) в матче Лиги чемпионов.

"Матч был тяжелым — из-за холода, поля… Нам было непросто. Но мы смогли отыграться и победить.

У меня замерзли ноги, руки… Но это не оправдание. Стараюсь максимально использовать минуты, которые дает тренер, и помогать команде".

О награде лучшему игроку матча.

"Надеюсь, их будет еще много. Очень рад прежде всего победе.

Мы хотели сыграть на ноль, но это было сложно. Главное — победа".

О Педри и его травме.

«Я с ним еще не разговаривал. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Очень тяжело, если Педри действительно получил травму, надеюсь, что нет», — сказал Фермин.