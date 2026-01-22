Флик про 4:2 со «Славией»: «Мы увидели, что в ЛЧ тяжело. Важнее всего победа, остальное придет. У Педри проблемы с задней поверхностью бедра»

Фермин очень хорош, но и Дани Ольмо хорошо сыграл, выйдя на замену и забив важный мяч. Левандовски отыграл 90 минут, бился, приятно это видеть.
Я не знаю, как дела у Педри. У него проблемы с задней поверхностью бедра, посмотрим«, — сказал главный тренер “Барселоны”.
