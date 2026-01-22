Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Салах не реализовал выход один на один в матче с «Марселем». У вингера два удара в первой игре после Кубка Африки — неточных

Мохамед Салах неэффективно провел матч против «Марселя» — первый после возвращения с Кубка Африки.

Источник: Спортс"

На 6-й и 18-й футболист «Ливерпуля» навешивал с угловых: в первом случае Джо Гомес неточно пробил после его подачи, во втором защита вынесла мяч.

На 40-й минуте Салах удачно сыграл на опережение после наброса Джереми Фримпонга из правой зоны и подставил бедро перед створом, но не попал в ворота.

На 71-й Мохамед головой скидывал в дальний нижний угол с небольшого расстояния и промахнулся. В этом эпизоде был зафиксирован офсайд.

На 83-й минуте вингер не реализовал выход один на один в почти пустой штрафной «Марселя». Он пробил низом в сторону от ближней штанги.

Таким образом, египтянин завершил игру с двумя ударами, оба из которых были неточными.