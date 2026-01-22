Травма Педри не является серьезной, но хавбек «Барсы» пропустит несколько недель. Испанца заменили в игре со «Славией»

Узнать больше по теме

Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста

Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».