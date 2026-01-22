Ричмонд
Травма Педри не является серьезной, но хавбек «Барсы» пропустит несколько недель. Испанца заменили в игре со «Славией»

Травма Педри, полученная в игре со «Славией» в Лиге чемпионов (4:2), похоже, не является серьезной, сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Спортс"

Замена хавбека «Барсы» была произведена, чтобы не усугубить ситуацию. После осмотра игрока медики предупредили, что возможна мышечная проблема.

Отмечается, что игрок может пропустить несколько недель.

Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
