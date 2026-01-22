Травма Педри не является серьезной, но хавбек «Барсы» пропустит несколько недель. Испанца заменили в игре со «Славией»

Замена хавбека «Барсы» была произведена, чтобы не усугубить ситуацию. После осмотра игрока медики предупредили, что возможна мышечная проблема.
Отмечается, что игрок может пропустить несколько недель.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше