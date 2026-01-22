Де Дзерби об ударе Собослаи под стенкой: «Глупый гол. “Марсель” сам так организовался — вратарь предпочел этот вариант. “Ливерпуль” был силен, мы не воспользовались шансами»

Доминик Собослаи вывел «красных» вперед, на 1-й добавленной к первому тайму минуте ударом со штрафного, отправив мяч в ворота под выпрыгнувшей стенкой. На 72-й вратарь Херонимо Рульи срезал мяч в свои ворота. На 92-й отличился Коди Гакпо.
«Мы пропустили глупый первый гол. У нас было несколько шансов, но мы ими не воспользовались. В открытой игре “Ливерпуль” был еще сильнее.
Первый гол? Никто не проспал, таким образом мы организовали [стенку]… Вратарь предпочел именно такой вариант.
Мы знали, что против «Ливерпуля» будет сложно, но у нас все еще есть шанс", — сказал Де Дзерби в интервью Canal+.