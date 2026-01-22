Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Де Дзерби об ударе Собослаи под стенкой: «Глупый гол. “Марсель” сам так организовался — вратарь предпочел этот вариант. “Ливерпуль” был силен, мы не воспользовались шансами»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о поражении от «Ливерпуля» (0:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Доминик Собослаи вывел «красных» вперед, на 1-й добавленной к первому тайму минуте ударом со штрафного, отправив мяч в ворота под выпрыгнувшей стенкой. На 72-й вратарь Херонимо Рульи срезал мяч в свои ворота. На 92-й отличился Коди Гакпо.

«Мы пропустили глупый первый гол. У нас было несколько шансов, но мы ими не воспользовались. В открытой игре “Ливерпуль” был еще сильнее.

Первый гол? Никто не проспал, таким образом мы организовали [стенку]… Вратарь предпочел именно такой вариант.

Мы знали, что против «Ливерпуля» будет сложно, но у нас все еще есть шанс", — сказал Де Дзерби в интервью Canal+.