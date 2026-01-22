Арне Слот: «Ливерпуль» не проигрывает 14 матчей и за это время уступал лишь 54 минуты. Мы заслужили 3:0 с «Марселем»

"На этом поле непросто играть из-за фанатов хозяев, но также и из-за футболистов и тренера — они всегда очень хорошо представляют, как играть.
Мы не проигрываем 14 матчей (на самом деле 13 — Спортс") и уступали в счете всего 54 минуты за это время. Во всех остальных матчах мы упускали преимущество, которым обладали по ходу матча.
Один из лучших примеров сегодня — когда Экитике попал в перекладину, а соперник едва не сравнял счет. Судя по тому, как шел наш сезон, можно было ожидать, что это будет гол, а люди снова смогут нас поругать. Но сегодня мы заслужили то, чего добились, у нас не было такого невезения, как во многих других случаях«, — заявил главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.