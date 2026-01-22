Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Арне Слот: «Ливерпуль» не проигрывает 14 матчей и за это время уступал лишь 54 минуты. Мы заслужили 3:0 с «Марселем»

Арне Слот прокомментировал разгром «Марселя» (3:0) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

"На этом поле непросто играть из-за фанатов хозяев, но также и из-за футболистов и тренера — они всегда очень хорошо представляют, как играть.

Мы не проигрываем 14 матчей (на самом деле 13 — Спортс") и уступали в счете всего 54 минуты за это время. Во всех остальных матчах мы упускали преимущество, которым обладали по ходу матча.

Один из лучших примеров сегодня — когда Экитике попал в перекладину, а соперник едва не сравнял счет. Судя по тому, как шел наш сезон, можно было ожидать, что это будет гол, а люди снова смогут нас поругать. Но сегодня мы заслужили то, чего добились, у нас не было такого невезения, как во многих других случаях«, — заявил главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.