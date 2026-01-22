Ричмонд
Хавбек «Балтики» Титков: «Талалаев на 200% готов тренировать любую команду. Я ему очень благодарен — с его приходом прибавил во многих аспектах, чувствую доверие»

Полузащитник «Балтики» Николай Титков поделился мыслями про главного тренера команды Андрея Талалаева.

Источник: Спортс"

— Андрей Талалаев в раздевалке так же ярко выступает, как на пресс-конференциях? Следите за его высказываниями в прессе?

— Конечно, вижу заголовки. Андрей Викторович все по делу говорит.

Он бывает разным: где надо, может и жестким быть, может и более спокойным, пошутить. Тренер чувствует, когда нужно взбодрить команду, когда чуть успокоить.

Много факторов: как идет та или иная игра, какой результат — исходя из этого, Андрей Викторович принимает решения. Может и напихать, быть эмоциональным. В этом ничего плохого нет.

— Что отличает Талалаева от тех тренеров, с которыми вы раньше работали?

— Он очень трудолюбивый. Лично от себя скажу, что я ему очень благодарен. С его приходом прибавил во многих аспектах, чувствую доверие.

У штаба Андрея Викторовича есть видение, которое они доносят до нас, есть конкретика.

— Нет боязни, что Талалаев может уйти в другой клуб? Мог бы он достичь успеха с топ-клубом?

— Для него есть только одно место — первое. Он на все 200 процентов готов тренировать любую команду.

По поводу боязни — мы не думаем об этом. Талалаев в «Балтике», и мы все счастливы. От него исходит уверенность: ты должен выйти и победить соперника, — сказал Николай Титков.

