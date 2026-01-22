Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Росеньор о победе над «Пафосом»: «Челси» доминировал, контролировал ситуацию, но больше всего понравился язык тела команды. Два матча подряд без пропущенных голов — позитив"

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор поделился мыслями после победы над «Пафосом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Мы знали, что “Пафос” — это очень хорошо организованная команда. “Челси” сделал много хорошего, но забил только в концовке. Мы доминировали, контролировали ситуацию, их вратарь сделал несколько хороших сэйвов.

Но язык тела команды — это то, что мне понравилось больше всего. Энергия, контрпрессинг — это было очень хорошо. Мы хотим забивать больше голов, но сейчас мы находимся в таком положении, что если выиграем следующую игру, то окажемся в первой восьмерке.

Стандарты в этом клубе очень высокие. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть удары по воротам и голы. Моя задача — работать над этим.

Для меня сейчас важен баланс. На мой взгляд, два матча подряд без пропущенных голов, когда такого не случалось уже давно, — это позитивный момент", — сказал Лиэм Росеньор.

