Росеньор о победе над «Пафосом»: «Челси» доминировал, контролировал ситуацию, но больше всего понравился язык тела команды. Два матча подряд без пропущенных голов — позитив"

«Мы знали, что “Пафос” — это очень хорошо организованная команда. “Челси” сделал много хорошего, но забил только в концовке. Мы доминировали, контролировали ситуацию, их вратарь сделал несколько хороших сэйвов.
Но язык тела команды — это то, что мне понравилось больше всего. Энергия, контрпрессинг — это было очень хорошо. Мы хотим забивать больше голов, но сейчас мы находимся в таком положении, что если выиграем следующую игру, то окажемся в первой восьмерке.
Стандарты в этом клубе очень высокие. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть удары по воротам и голы. Моя задача — работать над этим.
Для меня сейчас важен баланс. На мой взгляд, два матча подряд без пропущенных голов, когда такого не случалось уже давно, — это позитивный момент", — сказал Лиэм Росеньор.
Левандовски догнал Роналду, Жозе классически ныл, Симеоне еле унес ноги, президент страны недоволен судьей. Главное в ЛЧ.