Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Компани о 2:0 с «Юнионом»: «В ЛЧ не всегда бывает легко. “Баварии” не хватало темпа в 1-м тайме, но во 2-м мы сыграли хорошо, несмотря на удаление»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после победы над «Юнионом» (2:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Это Лига чемпионов. В этом турнире не всегда бывает легко.

Я бы не сказал, что соперник был лучше в первом тайме. У нас были голевые моменты, но не хватало темпа. Несмотря на удаление, мы сыграли очень хорошо во втором тайме. Команда хорошо отреагировала. В первом тайме сыграли недостаточно здорово, но после перерыва выступили хорошо.

Соперники пытаются выложиться по максимуму в первом тайме. Это касается не только «Баварии». Я играл и за другие клубы, где ты являешься доминирующей командой. Иногда игра раскрывается во втором тайме. Исход матча не всегда определяется в первом тайме", — сказал Венсан Компани.

Левандовски догнал Роналду, Жозе классически ныл, Симеоне еле унес ноги, президент страны недоволен судьей. Главное в ЛЧ.