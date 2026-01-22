Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Фермин про 4:2 со «Славией»: «Очень сложно играть, болят ноги и руки. Но это не оправдание. Знали, что будет сложный матч из-за холода, состояния поля»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился мыслями после победы над «Славией» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Мы знали, что это будет сложный матч из-за холода, состояния поля, давления со стороны соперника. Нам было трудно.

Сначала мы отыгрались, потом они, но затем мы вышли вперед и победили. Здесь очень сложно играть, болят ноги и руки… Но это не оправдание. Мы провели хороший матч и одержали победу.

Я стараюсь использовать возможности, которые предоставляет тренер, помогать команде. Мы отлично справились и выиграли.

Надеюсь, у меня будет еще много наград лучшему игроку матча. Я этому очень рад, а также победе.

Мы понимали, что разница забитых и пропущенных мячей важна, мы хотели сохранить ворота в неприкосновенности, это было непросто, но главное — мы одержали победу", — сказал Фермин Лопес.