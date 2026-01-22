Ричмонд
Бояринцев отказался возглавить «Черноморец»: «На данном этапе я не был готов пойти, хотя вариант довольно хороший»

Денис Бояринцев рассказал, что отклонил предложение возглавить «Черноморец».

Источник: Спортс"

— «Черноморец» выходил на вас с предложением возглавить команду?

— Предложение от новороссийского клуба действительно поступало. Сейчас его гендиректором является мой давний товарищ — Константин Гордиюк.

Были определенные переговоры, общался с Гордиюком, но на данном этапе я не был готов пойти в «Черноморец», хотя вариант довольно хороший.

В силу определенных обстоятельств я был вынужден отказаться, но эти причины никак не связаны со здоровьем, как об этом пишут. Никаких проблем в этом плане нет. Я открыт для предложений.

Какие могут быть проблемы, если в воскресенье я играю за ветеранов «Спартака» в матче памяти Никиты Павловича Симоняна? Так что все в порядке.

Уже весной хотелось бы возобновить тренерскую деятельность, — сказал Денис Бояринцев.