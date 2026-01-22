Ричмонд
Вендел пропустил 72 дня сборов за время выступлений за «Зенит»

Вендел пропустил 72 дня сборов за время выступлений за «Зенит».

Источник: Спортс"

Сегодня бразильский полузащитник присоединился к команде в Дохе. Он опоздал на 7 дней — сбор начался 15 января.

Бразилец и ранее пропускал часть сборов команды. Зимой 2023 года он отсутствовал 3 дня, летом 2023-го — 32 дня, зимой 2024-го — 2 дня, летом 2025-го — 28 дней.

Семак о поздних приездах Вендела на сборы «Зенита»: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много».

«Зенит» оштрафует Вендела на 60 млн рублей за опоздание на сборы. Это самый крупный штраф в истории клуба («Mash на спорте»).