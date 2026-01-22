Ричмонд
Джанни Инфантино: «Футбольный мяч — это инструмент, который превращает грустных людей в счастливых. Пиная его, дети не думают о жизненных проблемах, а взрослые снова становятся детьми»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о социальной роли футбола.

"Только одна команда может стать чемпионом мира, но все остальные могут стать чемпионами по-другому. Это не просто мяч — это инструмент, который преображает людей, который превращает грустных людей в счастливых. Когда мальчик или девочка пинают мяч, они не задумываются о жизненных проблемах. Лица детей светлеют, взрослые снова становятся детьми, начинают играть, улыбаться. Это нечто экстраординарное, и мы всегда должны помнить об этом.

В подобные времена мы рискуем забыть о способности быть счастливыми и испытывать радость. У всех нас в жизни есть проблемы, трудности и неурядицы, но футбол дарит людям по всему миру, в 211 странах-членах ФИФА, моменты радости и счастья. Футбол — самый демократичный вид спорта из всех существующих, он объединяет мир", — сказал Инфантино на Всемирном экономическом форуме в Давосе.