Венгер о расширении ЧМ до 48 команд: «Турнир долго был ориентирован на Европу и Южную Америку, нужно было открыть для большего числа стран Африки и Азии. Футбол стал глобальным»

Долгое время чемпионат мира был соревнованием, ориентированным в основном на Европу и Южную Америку. Было необходимо открыть его для большего числа стран, особенно Африки и Азии. Футбол стал глобальным: куда бы люди ни пошли, они говорят о футболе. Если мы заглянем в будущее, то через сто лет у каждого должен быть шанс хотя бы мечтать о победе на чемпионате мира. Переход от 32 к 48 командам стал важным шагом в этом направлении.