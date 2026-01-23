Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рома
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
10.25
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.55
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.05
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
2
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.70
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.10
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.50
П2
28.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
3
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Утрехт
0
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Андрей Талалаев: «Я не купаюсь в славе, а создаю имидж клубу. Может, чуть больше обычного создаю ажиотаж, зато о победе 10 игроков “Балтики” над миллионерами из “Спартака” теперь знают все»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении.

Источник: Спортс"

— Андрей, вы сейчас купаетесь в славе, к вам повышенное внимание прессы, сегодняшние успехи «Балтики» при вашем участии налицо. Голова кругом не идет?

— Первое — это не я купаюсь в славе, я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают это. Результат, который «Балтика» сейчас дает, — он не только мой, это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя.

Второе — это руководители клуба, которые создают максимально комфортные условия для реализации и финансовой стабильности. У нас кроме «Ростех Арены» в Калининграде нет поля для тренировок, и мы тратим час на переезд к месту тренировки, где можем хоть как-то тренироваться. Нам обещают, что будет реновация, и нам подготовят современное поле, постелят газон и сделают подогрев.

Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным. Хорошо, что «Ростех» дает нам возможность летать в Москву и тренироваться в Новогорске. Это показывает отношение к нам. Проделывается огромная работа. У нас там было пять двухнедельных сборов, и это все надо было правильно организовать. Это не только переезд тренера и игроков. Это большая команда, включая медицинский штаб, администраторов, пресс-службу и т. д. А у них еще у всех есть семьи, которые они оставляют в Калининграде. Но все почему-то забывают мою работу в «Ахмате», там процент набора очков был ненамного меньше.

— Но, Андрей, про «Ахмат» и про вас лично тогда столько не говорили. Ну максимум, что были какие-то победы у «Ахмата», когда там был тренер Талалаев, и все, а про «Балтику» говорят постоянно и на каждом углу.

— Вот в этом-то и все дело: мы изменили отношение к клубу в медийном пространстве. Мое поведение тоже связано с тем, чтобы подсветить какие-то моменты в нашей работе, которые не мешают нам, а наоборот помогают. Я, может быть, чуть больше обычного создаю ажиотаж, соответствующий фон вокруг «Балтики», чтобы все чувствовали свою значимость и больше прибавляли в работе.

В «Ахмате» по набору очков на втором году после первого круга мы тоже были в семерке, но никто на это не обращал внимание, никто тогда не видел ни прогресса, ни эффективности игроков. А сейчас «Балтика» сделала так, что все это видят, все об этом говорят, и болельщики стали понимать, что необязательно тратить миллионы и миллиарды, чтобы создать команду, которая отдается на поле и играет в хороший качественный футбол.

— Это не оспаривается, и ваша работа в «Балтике» показала, по крайней мере на сегодняшний день, что без больших денежных вливаний и продуманной работы, можно сделать команду, которая составляет конкуренцию более серьезным, в плане финансов, командам.

— Мы сейчас говорим даже не о том, чего добились, хотя по факту мы еще ничего не добились, а о том, как преподнести то, что мы сделали. В «Ахмате» мы не светили это, пресс-служба там так агрессивно и активно не работала. Сейчас же есть проработанная стратегия, которая позволяет это делать.

Да, где-то в ущерб, да, я пропускаю три игры из-за того удаления. Но об этой победе рассказывали из каждого утюга. Я пострадал, но зато о победе десятерых игроков «Балтики» над миллионерами из «Спартака» теперь знают все, — сказал Талалаев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше