Андрей Талалаев: «Я не купаюсь в славе, а создаю имидж клубу. Может, чуть больше обычного создаю ажиотаж, зато о победе 10 игроков “Балтики” над миллионерами из “Спартака” теперь знают все»

Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным. Хорошо, что «Ростех» дает нам возможность летать в Москву и тренироваться в Новогорске. Это показывает отношение к нам. Проделывается огромная работа. У нас там было пять двухнедельных сборов, и это все надо было правильно организовать. Это не только переезд тренера и игроков. Это большая команда, включая медицинский штаб, администраторов, пресс-службу и т. д. А у них еще у всех есть семьи, которые они оставляют в Калининграде. Но все почему-то забывают мою работу в «Ахмате», там процент набора очков был ненамного меньше.