Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.44
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Канчельскис об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Будь он в “Динамо” Брянск, я бы отправил его домой. Кто он такой? Он Роналду или Месси?»

Главный тренер «Динамо» Брянск и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об опозданиях Вендела на сборы «Зенита».

Источник: Спортс"

В четверг бразильский полузащитник присоединился к команде на сборе в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов. Сообщалось, что его оштрафуют на 60 миллионов рублей.

«Опоздания Вендела на сборы? Будь он в “Динамо” Брянск, я бы отправил его домой. Кто такой Вендел? Он Роналду или Месси? Команда работает, а этот особенный? Домой поехал бы у меня! Если он действительно захотел дополнительную неделю отдохнуть, это неуважение к команде и тренерскому штабу. Штрафануть нужно хорошенько его: хочешь отдыхать — плати.

Такого не позволял никто в моей карьере, даже великие футболисты в «Манчестер Юнайтед» — чувствуете разницу между Венделом и тем поколением «МЮ»? Нельзя так поступать", — сказал Канчельскис.

Семак о поздних приездах Вендела на сборы «Зенита»: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много».

Вендел пропустил 72 дня сборов за время выступлений за «Зенит».