Канчельскис об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Будь он в “Динамо” Брянск, я бы отправил его домой. Кто он такой? Он Роналду или Месси?»

В четверг бразильский полузащитник присоединился к команде на сборе в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов. Сообщалось, что его оштрафуют на 60 миллионов рублей.
«Опоздания Вендела на сборы? Будь он в “Динамо” Брянск, я бы отправил его домой. Кто такой Вендел? Он Роналду или Месси? Команда работает, а этот особенный? Домой поехал бы у меня! Если он действительно захотел дополнительную неделю отдохнуть, это неуважение к команде и тренерскому штабу. Штрафануть нужно хорошенько его: хочешь отдыхать — плати.
Такого не позволял никто в моей карьере, даже великие футболисты в «Манчестер Юнайтед» — чувствуете разницу между Венделом и тем поколением «МЮ»? Нельзя так поступать", — сказал Канчельскис.
Семак о поздних приездах Вендела на сборы «Зенита»: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много».
Вендел пропустил 72 дня сборов за время выступлений за «Зенит».