Канчельскис об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Будь он в “Динамо” Брянск, я бы отправил его домой. Кто он такой? Он Роналду или Месси?»

«Опоздания Вендела на сборы? Будь он в “Динамо” Брянск, я бы отправил его домой. Кто такой Вендел? Он Роналду или Месси? Команда работает, а этот особенный? Домой поехал бы у меня! Если он действительно захотел дополнительную неделю отдохнуть, это неуважение к команде и тренерскому штабу. Штрафануть нужно хорошенько его: хочешь отдыхать — плати.