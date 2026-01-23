Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
0
:
Генк
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
«Лион» лидирует в ЛЕ за тур до конца общего этапа. «Астон Вилла» — 2-я, «Фрайбург» — 3-й, «Рома» — 6-я, «Бетис» — 8-й

«Лион» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы за один тур до конца общего этапа.

Сегодня состоялись матчи 7-го тура общего этапа соревнования. После него места в первой восьмерке команд, которые дают право напрямую выйти в ⅛ финала, занимают «Лион», «Астон Вилла» (по 18 очков), «Фрайбург» (17), «Мидтьюлланд», «Брага» (по 16), «Рома», «Ференцварош» (по 15) и «Бетис» (14).

Среди 16 команд, занимающих места в зоне стыковых матчей, есть «Порту» (14 баллов), «Црвена Звезда» (13), ПАОК, «Штутгарт», «Сельта», «Болонья» (по 12), «Ноттингем Форест», «Фенербахче» (по 11) и «Селтик» (8).

Отметим, что в эти минуты продолжается матч «Утрехт» — «Генк» — он начался на 50 минут позже запланированного времени из-за беспорядков на трибунах.