«Лион» лидирует в ЛЕ за тур до конца общего этапа. «Астон Вилла» — 2-я, «Фрайбург» — 3-й, «Рома» — 6-я, «Бетис» — 8-й

Сегодня состоялись матчи 7-го тура общего этапа соревнования. После него места в первой восьмерке команд, которые дают право напрямую выйти в ⅛ финала, занимают «Лион», «Астон Вилла» (по 18 очков), «Фрайбург» (17), «Мидтьюлланд», «Брага» (по 16), «Рома», «Ференцварош» (по 15) и «Бетис» (14).
Среди 16 команд, занимающих места в зоне стыковых матчей, есть «Порту» (14 баллов), «Црвена Звезда» (13), ПАОК, «Штутгарт», «Сельта», «Болонья» (по 12), «Ноттингем Форест», «Фенербахче» (по 11) и «Селтик» (8).
Отметим, что в эти минуты продолжается матч «Утрехт» — «Генк» — он начался на 50 минут позже запланированного времени из-за беспорядков на трибунах.