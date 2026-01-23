Ричмонд
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.13
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.97
П2
2.82
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.33
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2

Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик — постоянно зеркала, прически, гели»

Экс-игрок «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов вспомнил, как выступал за португальский клуб с Криштиану Роналду.

— Мы с Роналду жили в одной комнате, могли обсуждать футбол, предстоящих соперников. Я плохо говорил по-португальски, а его только подняли в основу — на этом и сошлись. К моменту, когда Роналду подняли в основной состав, я уже успел освоиться в «Спортинге», и его отправили жить со мной. Я непонятный чел, и он (улыбается). На выездах провели много времени вместе. Ну и могли сесть, что-то обсудить.

Криштиану задавал вопросы про «Милан». Тогда уже появился Milan Lab — он и про это спрашивал: новые технологии, работа с телом. Ему все это уже тогда было интересно, а я делился. Криштиану действительно был очень интересен «Милан». Он мечтал о жизненных вызовах, хотел понять, как там. Помню, мы поехали играть на его родину, остров Мадейра, когда Бышовец тренировал «Маритиму». Роналду там встречала толпа народа.

Он — человек, который всегда мечтал стать лучшим. Роналду волновал и внешний облик — постоянно какие-то эпиляции, зеркала, прически, гели. У него было маниакальное отношение ко всему этому. Постоянная борьба с самим собой, желание стать лучше, красивее — у него ведь тогда что-то с лицом было не то.

Мне было все равно, но для Криштиану — катастрофа. Он хотел меняться. Мальчишкой купил первую машину, это был Mercedes C-класса, такой обрезанный с двумя дверьми. Роналду был неимоверно счастлив этой покупке, но ему не было 18, прав — тоже. Возили братья.

— Сейчас Роналду узнал бы вас?

— Наверное, должен, если у него нет деменции. И если я не так сильно изменился, мы же все стареем. Зависит от контекста, но Криштиану точно сильно бы напрягся сразу же, — с улыбкой сказал Кутузов.