Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик — постоянно зеркала, прически, гели»

— Мы с Роналду жили в одной комнате, могли обсуждать футбол, предстоящих соперников. Я плохо говорил по-португальски, а его только подняли в основу — на этом и сошлись. К моменту, когда Роналду подняли в основной состав, я уже успел освоиться в «Спортинге», и его отправили жить со мной. Я непонятный чел, и он (улыбается). На выездах провели много времени вместе. Ну и могли сесть, что-то обсудить.