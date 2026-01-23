Футболист Смолов подал заявку на обучение на тренера

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Чемпион России по футболу Федор Смолов подал заявку на обучение на тренера. Об этом ТАСС рассказала руководитель Академии Российского футбольного союза (РФС) Ирина Баранова.
«Действительно Федор Смолов, как и ряд других известных в прошлом футболистов, подал заявку на обучение по программе “А-УЕФА + В-УЕФА” для профессиональных игроков. Сейчас формируется группа, начало ее обучения запланировано на март, — сказала она. — Это уже третий набор по данной программе, в нее могут попасть только бывшие футболисты, соответствующие критериям. Приятно, что именитые выпускники двух предыдущих потоков — Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Владимир Гранат, Роман Павлюченко — занимаются развитием детско-юношеского и молодежного футбола».
«Юрий Жирков недавно вошел в тренерский штаб московского “Динамо”, Дмитрий Сычев и Роман Широков трудятся в футбольной индустрии. По этой программе обучаются и женщины — Елена Терехова руководит женским футбольным клубом “Спартак”, а в новой группе планируется больше именитых российских футболисток. Также у нас проходили обучение и представители белорусского футбола. Выпускники Академии РФС развиваются и в тренерском направлении, и как менеджеры», — добавила собеседница агентства.
Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.
За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.