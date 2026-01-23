Футболист Смолов подал заявку на обучение на тренера

«Действительно Федор Смолов, как и ряд других известных в прошлом футболистов, подал заявку на обучение по программе “А-УЕФА + В-УЕФА” для профессиональных игроков. Сейчас формируется группа, начало ее обучения запланировано на март, — сказала она. — Это уже третий набор по данной программе, в нее могут попасть только бывшие футболисты, соответствующие критериям. Приятно, что именитые выпускники двух предыдущих потоков — Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Владимир Гранат, Роман Павлюченко — занимаются развитием детско-юношеского и молодежного футбола».