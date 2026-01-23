Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.96
П2
1.29
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.00
П2
2.77
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.38
П2
3.27
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2

«Посмотреть на Роналду-актера было бы любопытно. Он мог бы сыграть злодея. Может, Джокера в “Бэтмене”?» Росси о Криштиану в кино

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала» и «Фиорентины» Джузеппе Росси считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду легко добился бы успеха в кино.

"Роналду создан для Лос-Анджелеса, просто идеально подходит. Идея интересная.

У него есть аура, у него есть фанаты. Для Криштиану это был бы легкий переход. Ему нравится быть в центре внимания, так почему бы не воспользоваться этим и не попробовать себя в мире, похожем на профессиональный спорт? Посмотреть, как пойдет?

Мне было бы очень любопытно посмотреть на Роналду-актера. Он определенно мог бы сыграть злодея в каком-нибудь фильме. Может, сделать его Джокером в следующем «Бэтмене»?" — сказал Росси в интервью OLBG.

Джокера, антагониста супергероя Бэтмена, в разные годы играли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс, Барри Кеоган и другие. Марк Хэмилл озвучивает персонажа в мультсериалах.

Пети считает, что Роналду может стать кинозвездой: «Спортсмены подходят для этого. У него есть харизма и аура. “Оскар”? Когда-нибудь».

Для Роналду подготовили роль в «Форсаже». Об этом сообщил Вин Дизель.