«Посмотреть на Роналду-актера было бы любопытно. Он мог бы сыграть злодея. Может, Джокера в “Бэтмене”?» Росси о Криштиану в кино

"Роналду создан для Лос-Анджелеса, просто идеально подходит. Идея интересная.
У него есть аура, у него есть фанаты. Для Криштиану это был бы легкий переход. Ему нравится быть в центре внимания, так почему бы не воспользоваться этим и не попробовать себя в мире, похожем на профессиональный спорт? Посмотреть, как пойдет?
Мне было бы очень любопытно посмотреть на Роналду-актера. Он определенно мог бы сыграть злодея в каком-нибудь фильме. Может, сделать его Джокером в следующем «Бэтмене»?" — сказал Росси в интервью OLBG.
Джокера, антагониста супергероя Бэтмена, в разные годы играли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс, Барри Кеоган и другие. Марк Хэмилл озвучивает персонажа в мультсериалах.
Пети считает, что Роналду может стать кинозвездой: «Спортсмены подходят для этого. У него есть харизма и аура. “Оскар”? Когда-нибудь».
Для Роналду подготовили роль в «Форсаже». Об этом сообщил Вин Дизель.