Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.81
П2
1.38
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.93
X
2.97
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.61
П2
11.75
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.39
П2
3.24
Футбол. Англия
24.01
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.32
П2
3.05
Футбол. Испания
24.01
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75

Дзюба об «Акроне»: «Пестряков, Болдырев и Тереховский — “три богатыря”, мои джокеры. Они обязаны “стрельнуть”, чтобы их забрали топ‑клубы, иначе я им устрою!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал трех футболистов команды, которые должны выстрелить и уехать в топ-клубы.

— Как вам Аревало по первому матчу?

— Видно, что ему еще надо адаптироваться. Парень талантливый, интересный, типичный латиноамериканец.

Очень надеюсь, что Аревало — человек, который в ближайшее время нам поможет. Но ему нужно очень много работать: он ведь и в Уругвае немного поиграл, а РПЛ — очень непростая лига, особенно с точки зрения физики.

Но я больше обращаю внимание на наших молодых. Мои подопечные — «три богатыря» Пестряков, Болдырев и Тереховский, которых я хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы.

Это три моих джокера в команде, которые должны «стрельнуть». Они обязаны это сделать, иначе я им устрою! — сказал 37-летний форвард.