Дзюба об «Акроне»: «Пестряков, Болдырев и Тереховский — “три богатыря”, мои джокеры. Они обязаны “стрельнуть”, чтобы их забрали топ‑клубы, иначе я им устрою!»

— Как вам Аревало по первому матчу?
— Видно, что ему еще надо адаптироваться. Парень талантливый, интересный, типичный латиноамериканец.
Очень надеюсь, что Аревало — человек, который в ближайшее время нам поможет. Но ему нужно очень много работать: он ведь и в Уругвае немного поиграл, а РПЛ — очень непростая лига, особенно с точки зрения физики.
Но я больше обращаю внимание на наших молодых. Мои подопечные — «три богатыря» Пестряков, Болдырев и Тереховский, которых я хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы.
Это три моих джокера в команде, которые должны «стрельнуть». Они обязаны это сделать, иначе я им устрою! — сказал 37-летний форвард.