Обвинившая экс-агента Бэйла в 39 изнасилованиях женщина заявила, что он угрожал убить ее и детей, обманом втянул ее в финансовую зависимость и заставлял искать других секс-рабынь

В июле сообщалось, что неназванная женщина, упоминаемая в суде как «Джейн Доу», подала иск на Барнетта, представлявшего интересы Гатера Бейла, Джека Грилиша и других известных футболистов, в окружной суд США в Лос-Анджелесе. Женщина утверждала, что Барнетт изнасиловал ее не менее 39 раз, угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей, пытал и унижал. Барнетт отрицает обвинения, он заявил, что отношения были по согласию. Агент отметил, что заплатил больше миллиона фунтов пострадавшей за молчание.