Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
2
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
25.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.65
П2
1.43
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Страсбур
3
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.01
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Обвинившая экс-агента Бэйла в 39 изнасилованиях женщина заявила, что он угрожал убить ее и детей, обманом втянул ее в финансовую зависимость и заставлял искать других секс-рабынь

Женщина, обвинившая агента Джонатана Барнетта в изнасиловании и пытках, представила суду новые показания в ответ на ходатайство 75-летнего англичанина о прекращении дела.

Источник: Спортс"

В июле сообщалось, что неназванная женщина, упоминаемая в суде как «Джейн Доу», подала иск на Барнетта, представлявшего интересы Гатера Бейла, Джека Грилиша и других известных футболистов, в окружной суд США в Лос-Анджелесе. Женщина утверждала, что Барнетт изнасиловал ее не менее 39 раз, угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей, пытал и унижал. Барнетт отрицает обвинения, он заявил, что отношения были по согласию. Агент отметил, что заплатил больше миллиона фунтов пострадавшей за молчание.

"Барнетт заставлял меня работать на него в условиях рабства, контролируя меня множеством способов, включая психологическое и физическое насилие, угрозы причинить вред мне и моим детям, а также обманом втянув меня в финансовую зависимость.

Я жила в постоянном страхе за свою жизнь в тот период и до сих пор боюсь, поскольку он угрожал убить меня и моих детей, если мы когда-либо заговорим об этом", — говорится в заявлении женщины.

По словам Доу, ее «заманили» в Лондон под предлогом получения работы, что Барнетт отрицает.

"Барнетт полностью подчинил себе мою жизнь в качестве своей сексуальной рабыни, заставляя соблюдать жесткий набор правил, заниматься коммерческими половыми актами, регулярно наносить себе увечья и выполнять другие унизительные действия.

Он неоднократно заставлял меня искать других женщин, которые должны были стать его рабынями, — практику, которую он называл «охотой на рабынь», — утверждает Доу.