Рой Кин: «Не дал бы Кэррику работу, даже если “МЮ” выиграет все оставшиеся матчи в сезоне. Не верю, что он поможет клубу выигрывать трофеи»

Учитывая величину клуба и проблемы, с которыми он столкнется в ближайшие несколько лет, нужен тренер, который, как кажется, сможет помочь «Юнайтед» выигрывать чемпионские титулы. Неужели мы будем верить, что Майкл Каррик сможет помочь «Юнайтед» выигрывать трофеи? Мне этого недостаточно. Я не верю, что он тот, кто принесет им трофеи", — сказал Кин.