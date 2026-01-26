Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Невилл о Кэррике в «МЮ»: «Будет правильно, если он останется до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти — кому-то из тренеров мирового класса»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что Майкл Каррик должен покинуть пост главного тренера «МЮ» по завершении сезона.

Источник: Спортс"

Кэррик, назначенный до конца сезона, выиграл оба матча во главе команды — над «Ман Сити» (2:0) и «Арсеналом» (2:3) в АПЛ.

«За последние 12 лет “Манчестер Юнайтед” не раз действовал на эмоциях. Честно говоря, я не мог быть довольнее тем, что видел в последние две недели. По тому, как играет команда, возникает ощущение, будто я снова смотрю, как мой клуб играет по-настоящему.

Они действовали четко, интенсивно. Думаю, будет правильно, если Кэррик останется на своем посту до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти — кому-то из тренеров мирового класса", — сказал Невилл.