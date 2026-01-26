Невилл о Кэррике в «МЮ»: «Будет правильно, если он останется до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти — кому-то из тренеров мирового класса»

Кэррик, назначенный до конца сезона, выиграл оба матча во главе команды — над «Ман Сити» (2:0) и «Арсеналом» (2:3) в АПЛ.
«За последние 12 лет “Манчестер Юнайтед” не раз действовал на эмоциях. Честно говоря, я не мог быть довольнее тем, что видел в последние две недели. По тому, как играет команда, возникает ощущение, будто я снова смотрю, как мой клуб играет по-настоящему.
Они действовали четко, интенсивно. Думаю, будет правильно, если Кэррик останется на своем посту до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти — кому-то из тренеров мирового класса", — сказал Невилл.