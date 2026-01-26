Ричмонд
Нани о переходе в «Актобе»: «С нетерпением жду возможности развивать клуб и футбол в Казахстане. Буду стараться, чтобы поднять нас на новые высоты»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани поделился эмоциями после перехода в «Актобе».

Источник: Спортс"

39-летний футболист подписал контракт с казахстанским клубом до конца года.

«Я очень рад присоединиться к “Актобе” и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Хочу поблагодарить владельца клуба Нурлана Артыкбаева, председателя правления Армана Оспанова и губернатора Асхата Шахарова за гостеприимство и поддержку.

Я был очень впечатлен планами клуба на будущее и буду усердно работать, чтобы поднять нас на новые высоты, как дома, так и за рубежом!" — написал Нани в соцсети X (бывший твиттер).