Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Конте о падении Хейлунда в штрафной «Юве»: «Раньше к ошибкам рефери относились терпимее, с появлением ВАР принять их сложнее. Надеюсь, что со стороны судей всегда будет честность»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о падении Расмуса Хейлунда в штрафной «Ювентуса» перед перерывом матча Серии А (0:3).

На 39-й минуте встречи нападающий «Наполи» упал в штрафной после контакта с защитником «Ювентуса» Бремером, а затем Антонио Вергара упал после столкновения с Пьером Калулу. Главный арбитр матча Маурицио Мариани не зафиксировал нарушения правил, ВАР не позвал судью к монитору.

Конте требовал просмотра эпизода с помощью ВАР.

«Я этого не видел. Я сказал Мариани, который судил наш матч с “Вероной” (2:2), что дважды его вызывали к ВАР, и он менял свое решение. Это игровые моменты, мы слишком много об этом говорим, и это нехорошо.

Будем надеяться, что со стороны тех, кто смотрит [ВАР], и тех, кто судит, всегда будет честность. Мы хотим чистой игры, без чего-то странного. Если есть ошибка, она должна быть человеческой ошибкой. Раньше к этому относились терпимее, потому что ошибался человек. С появлением видео такие ошибки принять гораздо сложнее", — сказал Конте.