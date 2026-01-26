Конте о падении Хейлунда в штрафной «Юве»: «Раньше к ошибкам рефери относились терпимее, с появлением ВАР принять их сложнее. Надеюсь, что со стороны судей всегда будет честность»

Будем надеяться, что со стороны тех, кто смотрит [ВАР], и тех, кто судит, всегда будет честность. Мы хотим чистой игры, без чего-то странного. Если есть ошибка, она должна быть человеческой ошибкой. Раньше к этому относились терпимее, потому что ошибался человек. С появлением видео такие ошибки принять гораздо сложнее", — сказал Конте.