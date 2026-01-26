Кунью могут дисквалифицировать за нецензурные слова, сказанные в камеру во время празднования гола «Арсеналу». Комментатор Sky Sports извинился в эфире за форварда «МЮ»

Согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии (FA), использование «оскорбительных, уничижительных или агрессивных выражений и/или жестов» влечет за собой удаление игрока с поля. В правилах также указано, что FA имеет право применить дисциплинарные меры задним числом, если инцидент был зафиксирован на камеру и показан широкой аудитории.