Кунью могут дисквалифицировать за нецензурные слова, сказанные в камеру во время празднования гола «Арсеналу». Комментатор Sky Sports извинился в эфире за форварда «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья может получить дисквалификацию за свое празднование после победного гола в ворота «Арсенала» в матче АПЛ (3:2).

Подбежав к гостевым болельщикам возле углового флажка, Кунья схватил телевизионную камеру и прокричал что-то в объектив. Точно неясно, что именно сказал бразилец, однако утверждается, что в его словах присутствовала нецензурная лексика.

Комментатор Sky Sports Питер Друри был вынужден извиниться за высказывание Куньи.

«Если кто-то услышал нецензурную брань на фоне празднования, за это мы приносим извинения», — сказал комментатор.

Согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии (FA), использование «оскорбительных, уничижительных или агрессивных выражений и/или жестов» влечет за собой удаление игрока с поля. В правилах также указано, что FA имеет право применить дисциплинарные меры задним числом, если инцидент был зафиксирован на камеру и показан широкой аудитории.