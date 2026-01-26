Мбемо забил «Арсеналу», «Ман Сити» и «Ливерпулю» в АПЛ в дебютном сезоне за «МЮ» — первым после ван Перси в сезоне-2012/13

Последним футболистом «МЮ», которому удавалось забить всем трем клубам в одном розыгрыше АПЛ, был Маркус Рэшфорд в сезоне-2022/23. В дебютном сезоне за «Манчестер Юнайтед» никому не удавалось сделать это после Робина ван Перси в сезоне-2012/13.