Мбемо забил «Арсеналу», «Ман Сити» и «Ливерпулю» в АПЛ в дебютном сезоне за «МЮ» — первым после ван Перси в сезоне-2012/13

Бриан Мбемо стал первым игроком «МЮ» за 13 лет, забившим «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в дебютном сезоне АПЛ.

В воскресенье Мбемо забил в матче 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2). В предыдущем матче форвард забил в ворота «Манчестер Сити» (2:0), а в октябре отметился голом в игре с «Ливерпулем» (2:1).

Последним футболистом «МЮ», которому удавалось забить всем трем клубам в одном розыгрыше АПЛ, был Маркус Рэшфорд в сезоне-2022/23. В дебютном сезоне за «Манчестер Юнайтед» никому не удавалось сделать это после Робина ван Перси в сезоне-2012/13.

Статистику Мбемо, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» летом 2025 года, можно найти здесь.